Seis candidandos que aparecem na lista do TCU recebendo auxílio e tem patrimônio superior R$ 300 mil, são de Itamaraju

O Tribunal de Contas da União (TCU) divulgou na sexta-feira (6) uma lista com 610 nomes de candidatos a vereador, vice-prefeito ou prefeito nas eleições deste ano, na Bahia, que receberam auxílio emergencial e declararam patrimônio acima de R$ 300 mil. A lista com os nomes de todos os candidatos está disponível no site do TCU.

O TCU destacou que o patrimônio declarado acima de R$ 300 mil é um indicativo de que os candidatos não se encaixavam nas regras para receber o benefício.

O despacho do ministro do TCU, Bruno Dantas, que é o relator da ação, diz que, no país, 10.724 mil candidatos aparecem na lista, que cruzou informações do INSS e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Além disso, foi constatado que 1.320 candidatos cujo patrimônio soma mais de R$ 1 milhão foram agraciados com o benefício.

Na Bahia, as cidades com maior quantidade de candidatos na lista divulgada pelo TCU são:

Salvador – 21 candidatos

Luís Eduardo Magalhães – 17 candidatos

Lauro de Freitas – 14 candidatos

Simões Filho – 12 candidatos

Feira de Santana – 11 candidatos

Porto Seguro – 11 candidatos

Itamaraju – 06 candidatos

O TCU ainda informou que os resultados do cruzamento são apenas indícios de renda incompatível com o auxílio, já que há risco de erro de preenchimento pelo candidato, risco de fraudes estruturadas com dados de terceiros, entre outras possibilidades. O tribunal acrescenta que somente o Ministério da Cidadania poderá confirmar se o pagamento é indevido e somente o TSE poderá confirmar eventuais crimes eleitorais.

Por | TCU