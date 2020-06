Serviços do portal e app do Detran-BA migram para o SAC Digital

Com o objetivo de otimizar o atendimento ao público, está em andamento no Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) a migração de todos os serviços online do órgão para a plataforma do SAC Digital. O trabalho foi intensificado neste período de pandemia do novo coronavírus e será contínuo.

Os serviços eletrônicos de habilitação e veículos, relacionados no portal do Detran-BA, estão migrando gradativamente para o sistema do SAC Digital. O resultado será a ampliação das possibilidades de interação virtual oferecidas ao cidadão. Durante a crise sanitária, alguns procedimentos de habilitação se encontram disponíveis no site e aplicativo SAC Digital, exclusivamente por hora marcada. Na mesma plataforma, a pessoa pode baixar e imprimir o documento do carro, sem sair de casa.

O site do Detran.BA passa por uma reformulação e será voltado para a transparência da autarquia, com informações, notícias e campanhas educativas. Já o aplicativo do órgão foi desativado, com a transferência das funções da ferramenta para o app SAC Digital, onde o usuário pode acessar um número maior de serviços de trânsito.

“Estamos cumprindo uma diretriz do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Administração (Saeb), que implantou o SAC Digital para unificar todos os serviços públicos em um único portal. O Detran-BA já tinha uma participação importante na plataforma, mas precisávamos avançar. Em breve, vamos oferecer todo o catálogo de trânsito no SAC Digital, exceto iniciativas ligadas a processos de infração e clonagem de veículos”, explicou o diretor-geral do Detran-BA, Rodrigo Pimentel.

Foto: Itailuan dos Anjos / Ascom Detran-BA