Servidores do Detran-BA participam de cursos de qualificação pela internet

Vinte e um servidores da área administrativa do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA), que atuam em Salvador, participaram nesta semana do curso básico de sindicância e processo administrativo disciplinar. A qualificação foi ministrada pela Corregedoria-Geral da Secretaria da Administração (CGR/Saeb), por meio de videoconferência.

A turma do órgão de trânsito teve seis horas de aulas sobre o regime disciplinar do servidor público do Estado, os direitos e obrigações da categoria, ética, moral e os procedimentos em casos de ilícitos no serviço. “O objetivo do curso foi reforçar os valores da função pública, para prevenir possíveis desvios de conduta”, destacou o corregedor-geral do Detran-BA, Pedro Henrique Ramalho.

O Detran-BA também deu início nesta semana à requalificação de 91 vistoriadores, pela internet, promovida pela diretoria de veículos do departamento. Na primeira etapa, que vai até 17 de dezembro, estão sendo beneficiados os profissionais que trabalham em unidades de trânsito no interior (Ciretrans e Retrans). Serão 24 horas de aulas sobre otimização do atendimento, identificação, inspeção e segurança veicular. A segunda etapa do curso será realizada em 2021, ainda sem data definida, para os vistoriadores que atuam em postos da Rede SAC, na capital.

Foto: Itailuan dos Anjos (Ascom Detran-BA)