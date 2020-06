Sesc Bahia lança série de vídeos para celebrar o Dia dos Namorados

A noite do Dia dos Namorados é um momento especial de celebração para muitos casais no Brasil.

Este ano, devido ao isolamento social, muitos deles não vão poder comemorar a data com o tradicional jantar romântico, por isso o Sesc Bahia preparou uma série de vídeos para ajudar namorados e namoradas a tornar a noite do dia 12 de junho, em casa, especial e divertida.

Os vídeos são tutoriais que vão ensinar como compor um ambiente romântico: fazendo uma maquiagem, preparando um jantar especial, produzindo um presente artesanal e até aprendendo alguns passos de bolero.

Os tutoriais de preparação do menu do jantar romântico, por exemplo, foram produzidos pela equipe do Grande Hotel Sesc Itaparica. Neles, o público aprenderá como cozinhar uma ceia completa, com entrada, prato principal e sobremesa.

Mas para quem quer se divertir e ampliar seus conhecimentos sobre a data dos namorados, o Sesc também preparou uma série de materiais abordando a origem desse dia, as simpatias tradicionais relacionadas ao amor, além de jogos como o Quiz dos Casais, para testar a sintonia dos pares durante este período de isolamento social, e a Flechada do Cupido, uma brincadeira musical com os tipos de casais.

Outros dois jogos, O Desafio da Foto e o Bingo do Amor, foram elaborados para levar ludicidade à noite dos namorados.

Todos esses vídeos estão disponíveis nas redes sociais do Sesc Bahia no Instagram (@sescba) e YouTube (SescBahiaOficial).