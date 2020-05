SESI Bahia tem 2 mil vagas gratuitas de ensino fundamental e médio em EAD

O Serviço Social da Indústria (SESI Bahia) prorrogou as inscrições para as turmas gratuitas do curso a distância de Educação de Jovens e Adultos (EJA-EaD), que se encerrariam neste domingo, dia 31 de maio.

O novo prazo de inscrição é dia 30 de junho e pode ser feita pela internet, no site do SESI Bahia: www.fieb.org.br/sesi. São oferecidas 2000 mil vagas em todo o estado, nas cidades de Juazeiro, Luís Eduardo Magalhães, Brumado, Vitória da Conquista, Teixeira de Freitas, Ilhéus e Salvador.

A gerente de Educação de Jovens e Adultos do SESI Bahia, Gisele Freitas explica que o SESI está preocupado em oferecer uma oportunidade de elevação de escolaridade para pessoas que não conseguiram concluir o ensino fundamental ou médio.

Para ela, este período de pandemia é uma oportunidade para se investir em educação e se preparar para a o período de retomada da economia. “O SESI está oferecendo esta oportunidade de conclusão do ensino básico e como trabalhamos com uma plataforma totalmente digital, temos a oportunidade de atingir ainda mais pessoas, sem precisar que elas saiam de casa”, destaca.

O SESI Bahia é a única instituição no estado que oferece o ensino médio e fundamental II a distância, com oferta autorizada pelo Ministério da Educação. O curso também é reconhecido pelo Conselho Estadual de Educação.

O QUE – Prorrogação das inscrições da EJA-EaD

QUANDO – Até 30 de junho

ONDE: www.fieb.org.br/sesi