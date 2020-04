Sicoob ameniza impactos do coronavírus com tecnologia

Durante o período de quarentena, visando reduzir as contaminações pelo novo coronavírus no Brasil, o Sicoob – maior sistema de cooperativas de crédito do País -, tem se movimentado para que os cooperados não deixem de participar do dia a dia se suas cooperativas e tenham na palma da mão ferramentas que possibilitem fazer cada vez mais transações sem sair de casa.

A primeira ação foi expandir o Sicoob Moob, um aplicativo que facilita a experiência dos cooperados, para a realização de transmissões de eventos ao vivo. Isso possibilita, por exemplo, acesso remoto a assembleias, palestras e seminários.

O Sicoob conta com mais de 4,6 milhões de cooperados e a novidade visa manter a conectividade e interação deles. A participação de cada cooperado é essencial, já que as votações decidem os próximos passos das instituições e, neste caso, evita-se o deslocamento e prioriza-se o bem-estar.

Outra inovação do Sicoob foi o estabelecimento de um novo fluxo de cadastro de senhas no App Sicoob. Pelo próprio aplicativo, o cooperado pode autenticar um código de acesso, efetivação ou liberar dispositivos. Desta forma, o cooperado não precisa se deslocar até um caixa eletrônico para fazer o procedimento.

“O objetivo do Sicoob é oferecer ferramentas tecnológicas aos cooperados para minimizar a necessidade de saída de casa para realização de transações”, afirma Francisco Reposse Junior, diretor de Desenvolvimento e Supervisão do Sicoob Confederação.

Hoje, pelo App Sicoob, o cooperado pode fazer mais de 200 transações bancárias sem precisar sair de casa. “De forma facilitada, o cooperado realiza transferências digitais, pagamentos, empréstimos e diversas outras operações na palma da mão”, diz Reposse. Mesmo na crise, o Sicoob segue com seu compromisso de ofertar produtos e serviços adaptados à necessidade dos cooperados.

Sobre o Sicoob - O Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil, Sicoob, possui 4,6 milhões de cooperados em todo o país e está presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. É composto por mais de 396 cooperativas singulares, 16 cooperativas centrais e a Confederação Nacional das Cooperativas do Sicoob (Sicoob Confederação).

Integram, ainda, o Sistema, o Banco Cooperativo do Brasil do Brasil (Bancoob) e suas subsidiárias (empresas/entidades de: meios eletrônicos de pagamento, consórcios, DTVM, seguradora e previdência) provedoras de produtos e serviços especializados para cooperativas financeiras.

A rede Sicoob é a quarta maior entre as instituições financeiras que atuam no país, com mais de 2,8 mil pontos de atendimento. As cooperativas integrantes do Sistema oferecem aos cooperados serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, dentre outras soluções financeiras. Mais informações acesse: www.sicoob.com.br.