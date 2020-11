Sicoob anuncia isenção de tarifas nas transações Pix até para público PJ

Para incentivar o novo sistema de pagamentos e recebimentos, instituição não cobrará tarifas durante 90 dias.

Na semana em que se inicia a operação do Pix, o Sicoob – Sistema de Cooperativas Financeiras do Brasil – anuncia a isenção tarifária sobre todas as transações Pix, para pagadores e recebedores, pessoas naturais e jurídicas. A isenção valerá, pelo menos, até 16 de fevereiro de 2021.

Segundo o diretor-executivo de Operações do Centro Cooperativo Sicoob, Marcos Vinicius Viana Borges, o Pix muda aspectos importantes da relação dos brasileiros com a sua vida financeira. “O novo método de pagamento facilita todo o processo de transferência monetária e auxilia, em especial, micro e pequenos empresários, com isenção ou tarifas mais baratas e ausência de encargos financeiros, pois o recebimento das suas vendas é imediato”, explica.

Para o diretor, a decisão de isentar as tarifas do Pix, alinhada aos objetivos do Sicoob, foi uma maneira de possibilitar o acesso à nova ferramenta por um maior número de pessoas naturais e jurídicas.

Borges destaca que o Pix é uma revolução no sistema financeiro nacional. “O Banco Central, no desenvolvimento do Pix, ao lado da inovação tecnológica, concentrou-se na inclusão, assegurando o acesso ao Pix por bancos, cooperativas financeiras e instituições de pagamento, estimulando e equilibrando a competição. Adicionalmente, o regulador definiu a figura de Contas Transacionais, permitindo a realização de transações Pix a partir de contas correntes, contas poupança e contas de pagamento, essa última oferecida por instituições de pagamento (fintechs e bigtechs). Com um celular na mão, as pessoas têm condição de abrir digitalmente uma dessas contas, na instituição que desejarem, inclusive no Sicoob, e acessarem de imediato ao Pix. É super inclusivo”.

A instantaneidade da transferência financeira e custos menores são pontos fortes do Pix para a sociedade brasileira. O serviço também funcionará 24h por dia, sete dias por semana, conferindo comodidade e agilidade para todos, seja qual for o momento que precisarem.

O executivo conta que o Pix está bastante alinhado aos pilares do Sicoob, como incentivo à inclusão e justiça financeiras. “Em diversas localidades, somos a única instituição financeira presente. Por isso, é importante estarmos atentos às necessidades das pessoas e ao que há de melhor em tecnologia e inovação em favor dos brasileiros. O Sicoob é para todos”.

Como avalia Borges, o Pix só está começando, e a sua capacidade transformacional é incrível. Basta analisar o que está por vir, como o Pix cobrança, o Pix saque (no comércio) e a condição de as pessoas pagarem as suas contas de água, gás, luz e telefone, os impostos e, em especial, as compras no comércio. Em um futuro próximo, o Open Banking também será revolucionário.

Sobre o Sicoob - O Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil, Sicoob, possui 4,8 milhões de cooperados em todo o país e está presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. É composto por mais de 390 cooperativas singulares, 16 cooperativas centrais e a Confederação Nacional das Cooperativas do Sicoob (Sicoob Confederação). Integram, ainda, o Sistema, o Banco Cooperativo do Brasil do Brasil (Bancoob) e suas subsidiárias (empresas/entidades de: meios eletrônicos de pagamento, consórcios, DTVM, seguradora e previdência) provedoras de produtos e serviços especializados para cooperativas financeiras. A rede Sicoob é a quarta maior entre as instituições financeiras que atuam no país, com mais de 3,4 mil pontos de atendimento. As cooperativas integrantes do Sistema oferecem aos cooperados serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, dentre outras soluções financeiras. Mais informações acesse: www.sicoob.com.br.