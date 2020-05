Sicoob Costa do Descobrimento doa equipamentos de proteção individual para hospital de Itamaraju

Tendo em vista a situação da pandemia do COVID-19 na região, o Sicoob Costa do Descobrimento doou Equipamentos de Proteção Individual (EPI) ao Hospital Municipal de Itamaraju.

Entre os EPI’s, estão mais de 5 mil máscaras, macacão impermeável, viseira e álcool em gel, essenciais ao combate do coronavírus, pois ajudam a proteger os profissionais da saúde.

A entrega do material foi feita na sede da cooperativa. Estiveram presente os diretores do Sicoob Costa do Descobrimento, o prefeito, Marcelo Angênica, e o Secretário de Saúde, Luiz Fábio Lopes.

O Diretor Administrativo do Sicoob Costa do Descobrimento, Cosme Afrânio, ressaltou a importância da doação.

“Esses equipamentos de proteção individual serão utilizados pelos servidores que estão trabalhando diretamente no atendimento a pacientes em tratamento do coronavírus. Os materiais ajudarão na realização de um objetivo comum: que é o de levar saúde humanizada a cada um dos que necessitam de atendimento e cooperar para que essa situação acabe”, disse Cosme.

PRADO

A Secretaria Municipal de Saúde de Prado também recebeu insumos para serem doados aos postos e agentes de saúde.

Não podemos dar as mãos nesse momento, mas podemos cooperar para superar juntos, mesmo que distantes.

Por | Ascom Sicoob