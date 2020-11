Sicoob Instituto participa da 7ª Semana ENEF – Semana Nacional de Educação Financeira

Durante os dias 23 e 29 de novembro de 2020, a agência de investimento social estratégico do Sicoob vai organizar ações online sobre Educação Financeira, Previdenciária, Securitária e Fiscal

O Instituto Sicoob, agência de investimento social estratégico do Sicoob, vai participar da 7ª Semana de Educação Financeira, que acontecerá entre os dias 29 e 29 de novembro convida entidades públicas e privadas a realizarem ações para que a educação financeira, previdenciária, fiscal e securitária sejam temas divulgados em ambientes presenciais e virtuais ao redor do Brasil.

A organização está preparando diversas ações online sobre as quatro vertentes, como lives, publicações nas redes sociais, envio de e-mails informativos, entre outros. A expectativa é que o conhecimento seja disseminado de maneira fácil e direta, tornando assim, as pessoas mais independentes na hora de fazerem suas escolhas e se organizarem financeiramente.

SEMANA ENEF – A Semana Nacional de Educação Financeira tem como objetivo promover ações de educação financeira, previdenciária, fiscal e securitária em todo o país. É uma iniciativa do Fórum Brasileiro de Educação Financeira (FBEF)– integrado pelo Banco Central do Brasil –BCB; Comissão de Valores Mobiliários –CVM; Superintendência de Seguros Privados –Susep; Secretaria do Tesouro Nacional – STN; Secretaria de Previdência da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia; Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc; Secretaria Nacional do Consumidor –Senacon; e Ministério da Educação – MEC–que tem por finalidade conscientizar os indivíduos sobre a importância do planejamento financeiro, para que desenvolvam uma relação equilibrada com o dinheiro e tomem decisões acertadas sobre finanças e consumo.

A ENEF reconhece a educação financeira, previdenciária, fiscal e securitária como ferramentas de inclusão social, de melhoria da vida do cidadão e de promoção da estabilidade, concorrência e eficiência do sistema financeiro do país.

Por | ASCOM