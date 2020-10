Sicoob já ultrapassa R$ 1,4 bilhão em crédito concedido via PEAC

Programa de ação emergencial é focado em amenizar impactos da crise do coronavírus em empresas brasileiras

Este ano, durante a pandemia do novo coronavírus, o Sicoob (Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil) já comprovou ser grande apoiador dos micros e pequenos empresários brasileiros. De acordo com o Sebrae, o Sistema foi um dos melhores players do mercado financeiro quando se fala em taxa de sucesso no acesso ao crédito neste período.

Para ajudar ainda mais as empresas brasileiras, o Sicoob passou a oferecer, desde 18 de setembro, crédito com garantia do Programa Emergencial de Acesso ao Crédito (PEAC), sendo uma das instituições habilitadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) a conceder este benefício. O programa visa auxiliar os negócios a atravessarem o momento delicado da pandemia. Em menos de três semanas, até o início de outubro, foi concedido R$ 1,4 bilhão.

“O Sicoob sempre esteve ao lado de seus cooperados, em busca de justiça financeira e apoio na realização de seus sonhos. Quando a crise começou, vimos que muitos micros, pequenos e médios empresários teriam bastante dificuldade em manter as contas em dia. Por isso, nos dispusemos a habilitar e oferecer várias linhas de crédito no Sistema”, afirma Francisco Reposse, diretor Comercial e de Canais do Centro Cooperativo Sicoob. “O PEAC é uma ação emergencial para auxiliar as empresas e nós queremos minimizar os impactos da crise neste público”.

O programa é coberto pelo Fundo Garantidor para Investimentos (FGI) com crédito mínimo de R$ 5 mil, enquanto o máximo chega a R$ 10 milhões.

O período de carência pode chegar a 12 meses e o prazo total da operação pode ficar entre 12 e 60 meses, que devem ser negociados entre o empresário e sua cooperativa do Sicoob. A taxa de juros também será negociada com a cooperativa, sempre limitada a 1% a.m. Segundo Reposse, a expectativa é que cerca de 12 mil cooperados sejam atendidos com o programa.

Além deste programa, o Sicoob já contratou acima de R$ 2,5 bilhões através do Pronampe, mais uma iniciativa do governo para apoiar micro e pequenos empresários. Com mais esta ação, o Sicoob espera injetar além de R$ 5 bilhões em menos de 3 meses, apoiando os mais diversos setores da economia em todas as partes do país.

Sobre o Sicoob - O Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil, Sicoob, possui 4,8 milhões de cooperados em todo o país e está presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. É composto por mais de 390 cooperativas singulares, 16 cooperativas centrais e a Confederação Nacional das Cooperativas do Sicoob (Sicoob Confederação). Integram, ainda, o Sistema, o Banco Cooperativo do Brasil do Brasil (Bancoob) e suas subsidiárias (empresas/entidades de: meios eletrônicos de pagamento, consórcios, DTVM, seguradora e previdência) provedoras de produtos e serviços especializados para cooperativas financeiras. A rede Sicoob é a quarta maior entre as instituições financeiras que atuam no país, com mais de 3,4 mil pontos de atendimento. As cooperativas integrantes do Sistema oferecem aos cooperados serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, dentre outras soluções financeiras. Mais informações acesse: www.sicoob.com.br.

