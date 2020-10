Sicoob promove “Semana Supera 2020”, para conscientização no combate ao câncer

Em alusão aos meses de conscientização do câncer de mama e de próstata, o Outubro Rosa e o Novembro Azul, o Sicoob realiza uma grande ação na semana de 19 a 23 de outubro. O tema é “Semana Supera 2020” e a campanha conta com as histórias de cooperados que, com o apoio das assistências a doenças graves disponíveis nos Seguros de Vida do Sicoob, conseguiram superar o momento de dificuldade e se recuperaram plenamente.

Um dos depoimentos mais marcantes é o da cooperada Jéssica de Brites, moradora do Espírito Santo. “Foi muito complicado no início, achei que o exame não daria nada, que seria mais simples. Quando veio o diagnóstico, pensei que não aguentaria, que não tinha muitas opções”, afirma. Com a assistência do Seguro de Vida, ela consegue realizar o tratamento de cinco dias consecutivos de quimioterapia em outra cidade, arcando com despesas como hotel e transporte sem mexer no orçamento da família.

Esse apoio recebido por meio das assistências do produto, conversam diretamente com o que acredita Guilherme Ciarrocchi, diretor do Sicoob Seguradora “Ao contratarem um seguro de vida, muito mais que um produto, nossos cooperados adquirem proteção, que caminha em paralelo com os conceitos cooperativistas, como união, colaboração e prosperidade.”

Além das histórias de superação, na segunda-feira, dia 19 de outubro às 19 horas, no canal oficial do Sicoob no Youtube, terá uma palestra exclusiva para cooperados e colaboradores com a cantora e apresentadora Sabrina Parlatore. A artista teve câncer de mama aos 40 anos de idade, em 2015, e passou por 16 sessões de quimioterapia e 33 de radioterapia.

Os cooperados que acompanharem a palestra on-line e gratuita da Sabrina e preencherem o formulário de participação ao final do evento, vão concorrer a cinco vales-compras on-line no valor de R﹩ 1.000.

Já quem contratar um Seguro de Vida, seja nas modalidades individual, mulher ou simples, durante a Semana Supera, terá um número da sorte para concorrer a vales-compras de R﹩ 2.500 e R﹩ 5.000.

Tanto os vales do sorteio da palestra como os da ação promocional poderão ser substituídos por crédito em conta poupança do Sicoob, no valor equivalente à premiação. Todas as condições de participação e premiação, estão disponíveis no regulamento no site: http://www.sicoob.com.br/supera2020 .

Sobre o Sicoob - O Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil, Sicoob, possui 4,8 milhões de cooperados em todo o país e está presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. É composto por mais de 390 cooperativas singulares, 16 cooperativas centrais e a Confederação Nacional das Cooperativas do Sicoob (Sicoob Confederação). Integram, ainda, o Sistema, o Banco Cooperativo do Brasil do Brasil (Bancoob) e suas subsidiárias (empresas/entidades de: meios eletrônicos de pagamento, consórcios, DTVM, seguradora e previdência) provedoras de produtos e serviços especializados para cooperativas financeiras. A rede Sicoob é a quarta maior entre as instituições financeiras que atuam no país, com mais de 3,4 mil pontos de atendimento. As cooperativas integrantes do Sistema oferecem aos cooperados serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, dentre outras soluções financeiras. Mais informações acesse: www.sicoob.com.br.

