Sicoob: webinar discutirá Economia, Crescimento e Sustentabilidade na prática

Estimular o desenvolvimento social, por meio da troca de conhecimento, é um compromisso das cooperativas. Nesse sentido, a Central Sicoob Uni realizará no dia 26 de novembro, às 19h, um webinar que debaterá o impacto do cooperativismo de crédito no desenvolvimento econômico sustentável.

Gratuita, a palestra contará com a participação do diretor-presidente do Centro Cooperativo Sicoob (CCS), Marco Aurélio Almada, e do superintendente do Instituto Sicoob, Luiz Edson Feltrim. O evento será transmitido ao vivo pelo Zoom, sendo imprescindível a realização de inscrição para garantir o acesso. As inscrições já podem ser feitas clicando aqui.

Sobre os Convidados

Marco Aurélio Almada

Possui MBA Executivo em Finanças pelo IBMEC e imersões em Gestão Estratégica de Custos pela Universidade Batista de Oklahoma, nos EUA. É diretor-presidente do Centro Cooperativo Sicoob (Bancoob e Sicoob Confederação). Desde 2017, é vice-presidente da CIBP (Confederação Internacional dos Bancos Populares), com sede na Bélgica.

Luiz Edson Feltrim

Superintendente no Instituto Sicoob para o Desenvolvimento Sustentável, desde fevereiro/2018. Funcionário do Banco Central, por 42 anos. Ocupou várias funções executivas, inclusive, como Diretor das Áreas de Relacionamento Institucional e Cidadania e de Administração. Responsável pela implementação da agenda da Cidadania Financeira e da Política de Responsabilidade Socioambiental no BC.

SERVIÇO

Evento: O cooperativismo de crédito no desenvolvimento econômico sustentável

Data: 26/11/2020

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: evento on-line na plataforma Zoom Cloud Meetings

Inscrições: gratuitas clicando aqui

Informações: Kamilla Porto – (62) 99514-3639