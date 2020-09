Sorteio Semanal do SAF premia associado do Piragi com R$ 5 mil reais

O SAF, Serviço de Assistência Familiar, entregou na última segunda-feira (14), o prêmio de R$ 5 mil reais ao associado Joaquim, morador do Piragi, em Itamaraju. O cliente foi o contemplado no sorteio semanal do SAF.

Além de contar com toda cobertura no momento da partida, os associados recebem um número da sorte para participar de sorteios semanais de prêmios de até R$ 10 mil reais, realizados pela loteria federal. Além disso, os clientes possuem descontos especiais em parceiros credenciados e empréstimos de equipamentos de recuperação.

Para mais informações, visite o escritório do SAF na Praça Castelo Branco, 528 – Centro, ou ligue no 73 3294-2529. Você também pode acessar o site da empresa: www.gruposaf.com.br