TEIXEIRA | Jovem é preso por dirigir bêbado e transportar 20 pessoas

O homem ainda transportava 20 pessoas na carroceria do veículo.

Na manhã de sábado (14), durante fiscalização rodoviária realizada no KM 874 da BR 101, trecho de Teixeira de Freitas (BA), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) deteve um homem, de 21 anos, por embriaguez ao volante. Além de alcoolizado, o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e transitava com 20 passageiros na carroceria do veículo.

Na abordagem, os PRFs suspeitaram do forte odor etílico do condutor e realizaram o teste de alcoolemia, obtendo o resultado de 0,87mg/L (miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões), comprovando as suspeitas de embriaguez. Ressalta-se que configura crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), índice de concentração alcoólica acima de 0,34mg/L . A equipe ainda verificou que o condutor não possuía CNH, fator que por lei o proíbe de conduzir veículo automotor.

Além da multa por alcoolemia no valor de R$ 2.934,70, contra o condutor será instaurado um processo administrativo para a suspensão ou proibição de se obter a carteira de motorista por um período de 12 meses. O homem responderá ainda por dirigir sem habilitação e com excesso de passageiros e pelo crime de embriaguez ao volante.

O preso foi encaminhado para a delegacia de polícia judiciaria local para demais procedimentos.

Por | PRF