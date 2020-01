TEIXEIRA | Condutor embriagado é flagrado dormindo dentro de automóvel na BR 101

A PRF intensificou a fiscalização na região do extremo sul da Bahia. Para isso, equipes estão concentradas em trechos das BRs 101, 367 e 418 (Eunápolis, Teixeira de Freitas e Porto Seguro), realizando policiamento preventivo e ostensivo em locais e horários de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade.

Na madrugada de hoje (18) na BR 101 em Teixeira de Freitas, policias rodoviários federais flagraram um condutor embriagado dormindo dentro de um automóvel no acostamento da rodovia.

Após receber denúncias de que um Hyundai/H20 estaria transitando em zigue-zague na rodovia, colocando em risco a segurança de todos na rodovia. De imediato, os policiais saíram em busca do veículo e o visualizaram quando estava estacionado no acostamento na altura do Km 869 da BR 101.

Durante a abordagem, os agentes constataram que o condutor apresentava aparente estado de embriaguez. Após a equipe conseguir acordar o motorista e para uma melhor avaliação, os PRFs resolveram levá-lo para a Delegacia de Polícia Civil.

O condutor foi submetido ao teste com etilômetro, cujo resultado aferiu 0,71 mg/L (miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões), comprovando a embriaguez. O teste no aparelho apresentou índice 2 vezes maior do valor considerado como crime que é de 0,34 mgL.

Dada às circunstâncias, os policiais deram voz de prisão ao homem, de 52 anos de idade, que foi apresentado à autoridade de plantão pelo crime de dirigir sob efeito de álcool. O veículo foi recolhido ao pátio contratado da PRF.

Além de detenção por crime de trânsito, a multa por alcoolemia custa R$ 2.934,70, valor que é duplicado em caso de reincidência. Ademais, ocorre a penalidade administrativa que suspende ou proíbe o motorista de obter a habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor por um período de 12 meses.

A PRF alerta sobre as consequências da combinação de álcool e volante e atua no policiamento ostensivo e preventivo, sendo priorizada a fiscalização de condutas de risco como ultrapassagens proibidas, alcoolemia ao dirigir, dentre outras, com foco na redução de acidentes.

Por | PRF