Teixeira de Freitas chega a 150 óbitos por Covid-19; Taxa de ocupação de UTIs é de 73%

O município de Teixeira de Freitas, no Extremo Sul baiano, chegou a 150 óbitos decorrentes da Covid-19. Uma mulher, de 78 anos, que estava internada no Hospital Municipal, não resistiu ao agravamento da doença. A informação foi divulgada em boletim epidemiológico desta quarta-feira (17). No mesmo dia, a prefeitura registrou novos 83 casos de coronavírus, o que eleva o número total para 10.765 casos.

Em relação à ocupação de leitos, o boletim apontou taxa de 73% em UTIs da rede pública, disponíveis no Hospital Municipal de Teixeira de Freitas e no Hospital de Campanha. Nas duas unidades de saúde há 16 pacientes internados, sendo 11 em UTI e cinco em leitos clínicos. Na rede privada, cinco estão internados, sendo dois na enfermaria e quatro na UTI, o que dá 60% de ocupação.

VACINAÇÃO

A prefeitura também informou que já aplicou 3.284 doses de vacina em trabalhadores em saúde e idosos a partir de 87 anos de idade.

