TEIXEIRA | Dono de motel é assassinado no local

O proprietário de um motel foi assassinado no interior de seu empreendimento no município de Teixeira de Freitas, durante a madrugada deste sábado (28).

O estabelecimento localizado as margens da BA-290, rodovia que liga o município à cidade Medeiro Neto.

Edvaldo Ferreira da Silva (70 anos) foi atingido com um tiro na região da cabeça, após testemunhas terem ouvido uma discussão com um cliente no local.

A polícia foi informada sobre o crime, guarnições estiveram no local e deparou com a vítima sem sinais vitais. Uma segunda pessoa foi baleada, mas foi encaminhada para a unidade hospitalar da cidade.

A equipe da polícia civil e peritos do município também foram mobilizados para promover o levantamento cadavérico e coleta de vestígio do crime. Mas deverá ser iniciada investigação para qualificar o autor do crime e motivação.