TEIXEIRA | Familiares procuram idosos desaparecido

Familiares de Gentil Alves Florentino (63 anos), morador do município de Teixeira de Freitas procuraram as autoridades policiais para informar sobre o desaparecimento do idoso.

De acordo com a família Gentil desapareceu um dias após o Natal, na quinta-feira (26 de dezembro) e possui quadro grave de diabete, hipertensão e irregularmente consome substâncias alcoólicas, saiu de casa e não foi mais visto.

Preocupados, sem receber nenhuma informação, a família pede quem souber do seu paradeiro entrar em contato no telefone (73) 98127-9189 ou com as autoridades policiais PM (190) e Polícia Civil (197).