TEIXEIRA | Filha de jornalista se encontra desaparecida

A garotinha Edvânia Pereira Alves (11 anos), filha do jornalista Edvaldo Alves, do portal LiberdadeNews do município de Teixeira de Freitas, desapareceu de sua residência, na manhã desta segunda-feira (11).

Conforme informações passadas pelo pai a polícia, o mesmo chegou em sua residência e o portão estava aberto. Ele não sabe se a filha saiu sozinha, ou atendeu alguém no portão.

Estão sendo realizadas rondas pelo bairro, mas até o momento a criança não foi localizada. Os pais informaram ainda que a criança não tem o hábito de sair de casa sozinha e que tem sonambulismo.

Os familiares pedem a colaboração da população para ligar para a Policia e denunciar caso tenha informações do paradeiro da garotinha, através da centrais de atendimentos 197 (Policia Civil) e 190 (Policia Militar).

Com | Informações Liberdadenews