TEIXEIRA | Homem amarra e estupra ex-companheira

Edivan Santos de Queiroz (43 anos), foi preso na última quinta-feira (14), acusado de ameaçar,agradir e estuprar sua ex-companheira em Teixeira de Freitas.

Segundo informações, a vítima procurou a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM) e registrou o boletim de ocorrência contra Edivan, contando a agressão sofrida no Lote Tabajara, Setor Sul da Bahia.

Para a polícia, a vítima contou que está separada do agressor há pelo menos dois meses, e que na tarde desta quinta-feira, ele a procurou para resolver a algumas questões financeiras que eles tinham juntos.

Ainda de acordo com a vítima, Edivan a agarrou e com uma faca, a levou para um matagal, onde amarrrou suas mãos e pernas.

O agressor ainda desferiu um golpe no braço e outro na perna da vítima, e com a faca a obrigou ter relação sexual com ele, pedindo para que voltasse a morar juntos.

Após o abuso, Edivan soltou a vítima, dizendo que iria buscar os seus pertenses, e ela correu e procurou ajuda na polícia.

Edivan foi localizado e apresentado à delegada Andressa Carvalho, que o flagranteou pelo crime de ameça, lesão corporal e estupro.

Por | Informações sulbahianews