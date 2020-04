TEIXEIRA | Homem é assassinado em frente ao presídio

Danilo Conceição Cinza foi assassinado na tarde de segunda-feira (27), em frente ao presídio de Teixeira de Freitas.

Segundo informações, Danilo era interno do semiaberto e teria ido colocar a tornozeleira eletrônica, quando voltava foi interceptado há pelo menos 80 metros da entrada do Conjunto Penal. Conforme a perícia, duas ramas foram usadas no assassinado, já que no local foram recolhidos projeteis de pistola 380 e de 9mm.

No corpo de Danilo foram encontradas cerca de 10 perfurações, sendo a maioria na região da cabeça. Não há muitas informações sobre os assassinos, populares disseram ter visto um carro de cor branca deixando o local em disparada. A polícia segue investigando o caso.

Com | Informações e foto Sulbahianews