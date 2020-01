TEIXEIRA | Homem é preso pela PRF

A ação foi desencadeada após solicitação de apoio pela Polícia Civil local para cumprimento de mandado de prisão preventiva em desfavor do sujeito.

No final manhã desta quinta-feira (30), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a prisão de um homem após receber informações da Polícia Civil local sobre um mandado de prisão preventiva para cumprimento. A ação foi registrada por volta das 12h, no KM 880 da BR 101, trecho do município baiano de Teixeira de Freitas.

Com informações sobre o veículo, os PRFs abordaram o condutor e, durante os procedimentos de fiscalização constataram que se tratava do sujeito contra o qual havia sido decretado o mandado de prisão preventiva, expedido pela Comarca do Rio de Janeiro.

Diante dos fatos, o homem foi preso e encaminhado à delegacia de polícia judiciária local para as demais providências cabíveis.

Por | PRF