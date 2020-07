TEIXEIRA | Idoso é preso acusado de estuprar crianças de 8 e 9 anos

Um idoso de 66 anos foi preso por policiais militares da 87 CIPM sob acusação de estuprar duas menores de idade, no Bairro São Lorenço, em Teixeira de Freitas.

De acordo com informações, as autoridades policiais receberam uma denúncia e no local informado encontrou o acusado em atitude suspeita. O mesmo foi detido e levado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), onde foi apresentado a delegada titular, dra. Viviane Scorfilde de Amaral.

O acusado permanece preso sob acusação de estupro de vulneráveis, tendo como vítimas duas criança de 8 e 10 anos. A polícia segue investigando o caso e deve ouvir testemunhas nos próximos dias.

Com informações|Sulbahianews