TEIXEIRA | Motociclista embriagado é preso pela PRF

O flagrante foi registrado durante as atividades da Operação Rodovida 2019/2020, a qual intensifica as fiscalizações nas rodovias federais de todo o país.

Na tarde do último dia (22), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou um motociclista alcoolizado durante fiscalização realizada no extremo sul do estado. A ação ocorreu por volta das 18h, quando os policiais fiscalizavam o KM 885 da BR 101, trecho do município baiano de Teixeira de Freitas.

Ao visualizar o condutor de uma motoneta modelo Sundown/Web, realizando manobras irregulares na rodovia, como a popularmente conhecida “zigue-zague”, os PRFs iniciaram a abordagem. Durante a fiscalização, notaram claros indícios de embriaguez no motociclista, tais como odor etílico, fala desconexa e olhos avermelhados. Posteriormente, os agentes federais o submeteram ao teste de alcoolemia que apresentou resultado de 1,23 mg/L (miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões), comprovando as suspeitas. Ressalta-se que a partir de 0,34 mg/L, o índice é considerado como crime.

Além de detenção por crime de trânsito, ocorre a aplicação de multa por alcoolemia que custa R$ 2.934,70, valor que é duplicado em caso de reincidência. Ademais, ocorre a penalidade administrativa que suspende ou proíbe o motorista de obter a habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor por um período de 12 meses.

Flagrado, o homem de 35 anos, foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil local para adoção das providências necessárias.

Por | PRF