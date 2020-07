TEIXEIRA | Polícia civil da 8ª COORPIN cumpri mandados de busca e apreensão

Na manhã de hoje, em Teixeira de Freitas, foi realizada uma Operação da Policia Civil com o apoio da Policia Militar, onde foram dados cumprimentos a 04 (quatro) Mandados de Prisão e 05 (cinco) Mandados de Busca e Apreensão.

Quatro pessoas foram presas, onde são investigados em Inquéritos de Homicídio Consumado e Tentado e Tráfico de drogas.

No cumprimento dos Mandados de Busca e Apreensão foram apreendidos numa das residências 15 (quinze) pedras de crack, 01 (uma) porção de maconha e a quantia de R$ 79,00 (setenta e nove) reais, sendo lavrado APF em desfavor do acusado com base no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Em outro endereço foi localizada uma arma de fogo (revolver).

A Operação conjunta contou com a presença de 14 (quatorze) policiais civis da Coordenadoria, DT de Teixeira e DEAM e 13 (treze) policiais militares da 87ª CIPM, PETO e SOINT e 08(oito) viaturas Policiais.

Fonte | Delegada Valéria Fonseca Chaves