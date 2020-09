TEIXEIRA | Policiais militares da 43ª CIPM/Itamaraju realizam doação de sangue ao Hemoba

Na manhã desta quarta-feira (9), um grupo de policiais militares da 43ª CIPM/Itamaraju esteve no Hemoba de Teixeira de Freitas realizando a doação de sangue. Os doadores foram voluntários na adesão da unidade à campanha “Doe um gota de carinho”, resultante de uma parceria firmada entre a Polícia Militar da Bahia, através do Departamento de Polícia Comunitária e Direitos Humanos, e o Hemoba, e que está sendo implementada em todo o Estado.

Com previsão de duração até o dia 11 de setembro, a campanha tem como objetivo sensibilizar e mobilizar a tropa e a sociedade no sentido de estarem doando sangue e aumentando o estoque de bolsas nos bancos do Hemoba, que em face da pandemia se encontra em uma situação crítica, tanto na capital quanto no interior.

Por | Ascom 43CIPM