Telefone e Banda Larga Popular com tarifa reduzida

Muitos brasileiros não conhecem os serviços de telecomunicações à preços populares. O programa Internet para Todos, assim como o Banda Larga Popular, oferecem os serviços de Internet com tarifas reduzidas para as pessoas de baixa renda ou em regiões que não são atendidas pelas operadoras. Saiba que a velocidade de Internet da Banda Larga Popular é de 1, 1,5 ou 2 mega, com respectivos preços de R$ 29,80, R$ 34,90 e R$ 39,90. Esses valores foram fixados pelo governo, porém podem ser atualizados com o passar dos anos.

Como solicitar a Banda Larga Popular?

Para solicitar o serviço de Banda Larga Popular é preciso verificar qual operadora oferece esse serviço em sua região e solicitar a contratação. As operadoras Oi, Vivo e Sercomtel possuem esses serviços em quase todo país.

Além da Banda Larga Popular, o Governo Federal possui outras ações voltadas para a democratização do acesso aos serviços de Telecomunicações, como por exemplo o Telefone Popular, também conhecido como Telefone Bolsa Família, é um plano de telefonia disponibilizado para que famílias inscritas no Cadastro Único tenham acesso à telefonia fixa com tarifação reduzida, entre R$ 13,00 e R$ 15,00 por mês com impostos. Este valor vai variar segundo sua localidade e a operadora de telefonia.

Conforme o Acordão nº 269, o Acesso Individual Classe Especial (AICE), com o Telefone Popular o usuário assina uma franquia mensal de 90 minutos (não cumulativa) e pode realizar chamadas locais para outros telefones fixos. Depois de ultrapassar a franquia de minutos, o usuário poderá inserir créditos no telefone, permitindo um maior controle do gasto mensal.

Como solicitar o Telefone Popular?

Para pedir uma linha com Telefone Popular, o titular deve:

Entrar em contato com a operadora de telefonia

Ter em mãos o NIS (Número de Identificação Social) e o CPF ou, caso não tenha o CPF no Cadastro Único, deverá ser informado o Título de Eleitor ou o RANI (Registro Administrativo de Nascimento Indígena.

Ter atualizados os dados da família no Cadastro Único (informações sobre renda e endereço) há, pelo menos, dois anos.

Depois de validar se você está apto para usar o serviço, a operadora de telefonia fixa terá até 7 dias para ativar o Telefone Popular e poderá cobrar uma taxa de habilitação/instalação. Essa taxa varia de R$ 28 a R$ 185 e poderá ser parcelada.

Para mais informações acesse: Selectra Brasil