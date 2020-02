“The Last of Us Part II” pode ser adquirido com desconto em pré-venda

Os fãs estão ávidos pelo lançamento de “The Last of Us Part II”, seguramente um dos games mais aguardados de 2020, marcado para 29 de maio. Quem está com muita ansiedade e deseja economizar um pouco pode garantir o seu exemplar na pré-venda da Amazon com 20% de desconto.

A edição padrão de “The Last of US Part II” vai custar R$ 249. Com o desconto de pré-venda oferecido pela loja virual da gigante varejista, é possível economizar R$ 50 e pagar R$ 199 no jogo.

Desenvolvido pela Naughty Dog e publicado pela Sony, o jogo terá como tema a vingança. Nesta terça-feira (11), o diretor de comunicação da produtora, Arne Meyer, disse que o jogo já está quase pronto para o lançamento. Assim como no primeiro jogo, o título foi classificado como adequado para maiores de 17 anos em virtude do alto teor de conteúdo sexual e nudez, além da intensa violência.

O que esperar

A versão padrão inclui upgrade de capacidade de munição: Desbloqueie instantaneamente um upgrade de capacidade de munição para a pistola de Ellie; manual de treinamento de criação de itens: Desbloqueie instantaneamente o Manual de treinamento de criação de itens, que dá acesso a novas receitas de criação de itens e upgrades.

Há, também, uma versão especial com minilivro de 48 páginas e embalagem especial metálica.

Por | IG