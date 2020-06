TRANCOSO | Cadela é resgatada em precipício de 15 metros pelo 6° Grupamento de Bombeiros Militar

Uma cadela de aproximadamente 10 quilos foi resgatada, na noite do último sábado (6), após cair de um despenhadeiro de 15 metros, no condomínio Terra Vista, em Trancoso, litoral baiano. O salvamento foi realizado por uma equipe do 6° Grupamento de Bombeiros Militar (GBM/ Porto Seguro).

O animal de estimação ficou preso a cerca de quatro metros do topo. De acordo com o subcomandante da unidade, capitão Erick Ferreira, uma viatura auto busca e salvamento foi direcionada ao local após acionamento do Centro de Comunicação. “A equipe utilizou um sistema de tripé ancorado no veículo para levar o socorrista até a cadela e erguer-los” contou.

O resgate durou cerca de quatro horas. “Já estava escuro e foi preciso utilizar iluminação artificial para direcionar o profissional”, contou o bombeiro. A cadela foi retirada sem ferimentos aparentes e devolvida ao responsável.

Por | Assessoria de Comunicação

Secretaria da Segurança Pública da Bahia

Fotos: Divulgação SSP