TRANCOSO | Polícia busca pistas sobre paradeiro de Chileno desaparecido

As autoridades policiais de Porto Seguro, seguem investigando o paradeiro de um chileno de 38 anos que desapareceu, em Trancoso, distrito de Porto Seguro.

Conforme informações, o homem está desaparecido desde o último dia 18 de janeiro quando foi visto pela última vez deixando a pousada de luxo que trabalhava.

O caso foi registrado na Delegacia do Turista (Deltur) de Porto Seguro e segue sendo investigado. A polícia procura por pistas no município e região, solicitando as pessoas que tiverem informações sobre o paradeiro do homem, que podem acionar as centrais de atendimento da polícia.