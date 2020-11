Três ex-vereadores de volta à disputa em Itamaraju

Com 64.486 habitantes e 46.954 eleitores (72,81% da população), o município de Itamaraju tem 216 candidatos a vereador nas eleições deste domingo (15), que se encerra logo mais ás 17h. No total, 219 pessoas deram entrada no pedido de registro, mas houve alterações. O número de candidatos aptos à disputa em 2020 é 13,89% maior em relação ao último pleito (2016), que apresentou 186 candidatos.

Treze dos 21 partidos existentes no município participam do pleito, disponibilizando pelo menos 30% das vagas às mulheres, conforme determina o TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Disputam o cargo de vereador em Itamaraju 143 candidatos masculinos (65,20%) e 73 femininos (33,80%).

Todos os atuais edis concorrem à reeleição, sendo que nove deles foram eleitos pela primeira vez em 2016.

Por outro lado, três ex-vereadores voltam a disputar cadeiras na Câmara Municipal de Itamaraju: Carlos Adílson, que teve mandato entre 1983 e 1988, Raniere Botelho, entre 1997 e 2000,, e Claudionor Gonçalves (Nor), que atuou no período 2001/2004.

Também está na disputa por uma vaga no legislativo em 2020 o ex-candidato a prefeito e a deputado estadual Joílson Barros (Professor Joílson), que trocou o PSOL pelo PCdoB.

O maior número de candidatos pertence ao partido Republicanos, que lança 23 nomes à disputa. Já o Rede Sustentabilidade soma o menor número — cinco. O partido disponibilizou mais da metade das suas vagas às mulheres.

Confira o número de candidatos por partido em Itamaraju:

Republicanos: 23 candidatos — 16 homens (69,56%) e 7 mulheres (30,44%);

PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira): 22 candidatos — 15 homens (68,18%) e 7 mulheres (31,82%);

PL (Partido Liberal): 21 candidatos — 13 homens (61,90%) e 8 mulheres (38,10%);

PROS (Partido Republicano da Ordem Social): 21 candidatos —13 homens (61,90%) e 8 mulheres (38,10%);

PDT (Partido Democrático Trabalhista): 20 candidatos — 13 homens (65%) e 7 mulheres (35%);

PSD (Partido Social Democrático): 20 Candidatos — 14 homens (70%) e 6 mulheres (30%);

PC do B (Partido Comunista do Brasil): 16 candidatos — 11 homens (68,75%) e 5 mulheres (31,25%);

Pode (Podemos): 16 candidatos — 11 homens (68,75%) e 5 mulheres (31,25%);

PT (Partido dos Trabalhadores): 16 candidatos — 11 homens (68,75%) e 5 mulheres (31,25%);

PSOL (Partido Socialista e Liberdade): 15 candidatos — 9 homens (60%) e 6 mulheres (40%);

Solidariedade (Solidariedade): 15 candidatos — 10 homens (66,67%) e 5 mulheres (33,33%);

PRTB (Partido Renovador Trabalhista Brasileiro): 6 candidatos — 4 homens (66,67%) e 2 mulheres (33,33%);

Rede (Rede Sustentabilidade): 5 candidatos — 3 mulheres (60%) e 2 homens (40%).

Na atual legislatura, o PSD ocupa o maior número de cadeiras em Itamaraju — quatro. O PT vem em seguida, com três. PDT, PSDB e Republicanos somam cada duas, enquanto que o PROS e o Solidariedade têm cada um representante.

FONTE | Pesquisa e texto: Domingos Oliveira