TRT5-BA libera R$ 486 milhões em processos e R$ 12,5 milhões para combate à covid-19

A Justiça do Trabalho na Bahia (TRT5-BA) liberou nos três meses da suspensão de atendimento presencial completados nesta terça (16/6), o valor de R$ 486.844.364,00 em pagamentos de processos trabalhistas. Também foram disponibilizados R$ 12.498.024,00 para combate à disseminação e aos impactos da Covid-19. Neste último caso, os valores foram destinados a instituições públicas, conforme a permissão da lei, em ações civis movidas pelo Ministério Público do Trabalho.

Os dados estão publicados no link “Covid-19: Atos e Produtividade” no portal do TRT5, lançado para dar transparência à produtividade jurisdicional na situação de quarentena. A presidente do Regional baiano, desembargadora Dalila Andrade, destaca que o “TRT5 vem concentrando esforços para manter a produtividade e garantir o andamento de processos judiciais durante a quarentena”.

Neste período de isolamento social foram cumpridos 2.308.169 atos e produzidos 66.178 sentenças, 53.516 decisões e 232.110 despachos. Foram ainda ajuizados 12.515 novos processos.

