TRT5 inscreve até 19/12 para seleção de estagiário na área de Direito

O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT5-BA) prorrogou até o dia 19 de dezembro as inscrições no processo seletivo para estágio não obrigatório de estudantes de Direito. A forma de participação e outras informações para os interessados podem ser obtidas no site da instituição organizadora da seleção (www.idib.org.br).

Os candidatos aprovados irão compor o cadastro reserva do Tribunal, podendo ser convocados para atuação na área judiciária, em 1ª ou 2ª instância, ou na área administrativa, de acordo com o surgimento das vagas. O estudante deve estar cursando a partir do 5º semestre no momento da convocação. Pessoas com deficiência terão direito a 15% das vagas disponíveis.

Quando convocados, os estudantes terão direito à bolsa-estágio de R$ 841,75, além de seguro de acidentes pessoais e vale-transporte. A duração do contrato de estágio é de 1 ano, sendo renovável pelo mesmo período. A validade da seleção é de 18 meses, podendo ser prorrogada pelo Tribunal por mais 18.

A provável data para a realização da prova é 26/1/2020. Os locais de realização serão informados a partir de 15/1/2020, no site do organizador. O conteúdo programático do exame, disponível no edital, envolve Língua Portuguesa, Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho, dentre outros.

Por | Secretaria de Comunicação Social do TRT5