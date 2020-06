Turista será multada após simular sintomas de Covid-19 para fazer teste em aeroporto

Uma turista será multada pela Prefeitura de Florianópolis após fingir estar com sintomas de coronavírus ao chegar no Aeroporto Internacional Hercílio para realizar o teste que detecta a doença. O caso foi divulgada nesta quinta-feira (25), quando o caso foi denunciada para a Vigilância Epidemiológica.

A mulher gravou a ação e postou em rede social. “Fazendo teste do corona no aeroporto. É claro q tive q pedir fazer um chorinho e explicar minha viagem p garantir” (sic), disse.

Em outro post ela explica como é o processo na barreira sanitária. “Gente eles não estão fazendo testes em qq pessoa vc precisa contar uma situação q convença eles…” (sic).

Também é feita um registro do resultado, em que mostra não reagente para a Covid-19 após ser submetida ao exames e responder a questionamentos.

A Vigilância Epidemiológica, alerta que o teste negativo para a doença não significa que ela não esteja transmitindo o vírus, uma vez que o exame não detecta infecção adquirida há menos de sete dias e por se tratar de uma passageira que mentiu sobre seu quadro clínico, não há como saber com exatidão essa informação.

Segundo a prefeitura, a turista será responsabilizada pelo código sanitário municipal, podendo responder medidas judiciais pelo ato. Ainda conforme a administração a multa prevista, que ainda não foi lavrada e deve ser encaminhada pelos Correios, é de até R$ 2.500.

O nome da passageira não foi informado. De acordo com as normas na capital catarinense, ela e todos os passageiros que chegam à cidade precisam ficar em isolamento domiciliar e, caso a ação não seja cumprida, mais uma multa poderá ser aplicada.

Os passageiros que desembarcam no aeroporto passam por uma barreira sanitária instalada desde 21 de março. Neste local, a temperatura corporal é aferida e um questionário sobre o estado de saúde é preenchido. Desde o dia 16 de abril, os casos suspeitos são submetida ao teste no próprio aeroporto.

O objetivo é evitar a transmissão do vírus e o aumento da contaminação na cidade, que tem mais de mil casos confirmados, incluindo 13 mortes provocadas pelo novo coronavírus. Quem tiver qualquer suspeita da doença deve entrar em contato por meio do telefone ou aplicativo do programa ‘Alô, Saúde por meio de telefone 0800-333-3233.

