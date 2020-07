Turma do Jiló fará lives para auxiliar pais, alunos e profissionais da educação sobre como lidar com o ensino remoto e híbrido

A pandemia do novo coronavírus não está sendo fácil para ninguém. Como se não bastasse o fato inesperado, é preciso lidar com inúmeras restrições e, dentro disso, pais, mães, alunos e o restante da comunidade escolar estão sendo duramente afetados. As escolas estão fechadas há 4 meses, enquanto redes públicas e privadas debatem sobre novos formatos e possíveis datas para retorno. Ainda assim, pela complexidade dos cuidados a serem observados, é possível que crianças e adolescentes ainda fiquem em casa por um bom tempo, mesmo que numa rotina híbrida entre aulas online e presenciais, enquanto os pais e responsáveis retomam pouco a pouco suas rotinas de trabalho.

Além de lidar com suas próprias tarefas e emoções, os adultos têm que auxiliar didaticamente crianças e adolescentes que estão em período de ensino remoto. Há ainda aqueles estudantes que estão totalmente sem atividades. Pensando nesses desafios, a Turma do Jiló, reconhecida Organização da Sociedade Civil (OSC) que promove a educação inclusiva, disponibiliza ferramentas para auxiliar neste momento diferente de aprendizagem, e para ajudar na rotina das famílias. Com esse objetivo foi criado o Giro Educacional Live, com vídeos ao vivo que contam com conteúdo exclusivo repassados por renomados profissionais da área.

Giro Educacional Lives

Serão duas lives, nos dias 29 e 30/07, transmitidas pelo canal da Turma do Jiló no YouTube. As apresentações, de cerca de 02h30 cada, serão divididas por temas e por faixas de etapas escolares (na 4ª feira, o foco estará nos anos iniciais da Educação Básica e na 5ª feira, os anos finais), todas direcionadas para um processo de aprendizagem proveitoso e de qualidade. Entre os conteúdos abordados estão: autonomia, emoções, higiene pessoal, motivação de aprendizagem, interesse, mediação de conflitos, comunicação não violenta, caminhando para a vida adulta e cuidando de quem cuida. Os vídeos do Giro Educacional terão um profissional de libras para que os temas fiquem ainda mais acessíveis. O ICHD, Instituto de Compromisso com o Desenvolvimento Humano, estará presente para compartilhar sua experiência em acolhimento de crianças e jovens. Também apoiam e viabilizam o projeto a CLOE, plataforma digital de aprendizagem, a agência de eventos Diverti e a produtora audiovisual Lord Bull.

Especialistas

Para passar da melhor forma todo o conteúdo programado, a Turma do Jiló chamou um time de especialistas na área de educação. Leticia Lyle (Educadora), Lucimara Lopes (Educadora e Assistente Social), Arlete Tumenas Cittadino (Terapeuta Ocupacional), Arthus Richter Bustamante (Educador), Cintia de Alice Momesso (Psicopedagoga), Daniela Schwartz (Psicóloga clínica e escolar), Danielle de Freitas Muhm Voelin (Fonoaudióloga), Marina Basques (Pedagoga) e Thays Cambi (Educadora), participarão das lives com a mediação de Carolina Videira, Presidente da Turma do Jiló, que destaca a importância da iniciativa. “Nós acreditamos que a Educação é a ferramenta de inclusão mais poderosa e reconhecemos o momento crítico que estamos vivendo. Temos que nos preparar, pois o “novo normal” deve trazer diversos novos desafios em todas as áreas. Nas lives o aprendizado irá além das fronteiras da escola, pois queremos potencializar as relações familiares e fazer uma conexão entre pais, alunos e demais membros da comunidade escolar”, diz Carolina, que é ainda especialista em diversidade e inclusão e consultora para iniciativas em empresas.

Com os especialistas, estarão personalidades e influenciadores digitais que também vivem os desafios do momento de aprendizado caseiro dos filhos. Os conteúdos trarão sempre a hashtag oficial do projeto #TurmaDoJiloLive. Para assistir as lives e conferir a programação, basta acessar as plataformas digitais da Turma do Jiló: http://www.turmadojilo.com.br/

Sobre a Turma do Jiló

Fundada em 2015 pela empreendedora social Carolina Videira, a Turma do Jiló é uma OSC, especializada em ações em prol da inclusão. Além de promover cursos de capacitação inclusiva, assegura atendimentos psicossociais, jurídicos e assistenciais para famílias que necessitem de apoio. A entidade ainda trabalha pela diversidade e entende a necessidade dos cuidados que as organizações devem tomar com os profissionais com deficiência, além de terem colaboradores treinados para a diversidade. Com o intuito de apoiar as empresas neste processo, foi criado um ciclo de cursos e workshops online que busca explicar o que é a diversidade sob diversos pontos e perspectivas.

Por | Natalia Caringi de Melo

Consultora de Comunicação