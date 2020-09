Unidade Básica de Saúde é entregue a população do Bairro Cristo Redentor

A Prefeitura de Itamaraju, segue as ações de melhorias e transformação proporcionando desenvolvimento e beneficiando a população, durante a manhã de sexta-feira (18), aconteceu a inauguração da Unidade Básica de Saúde (UBS) “Dr Orlandino Lopes da Paixão”, no bairro Cristo Redentor.

A cerimônia foi marcada de muitas emoções e contou com a presença da viúva do homenageado a Srª Ana Margarida e filhos Gustavo e Grabiel Paixão. Compondo o cerimonial de inauguração o Secretário de Saúde Luiz Fabio, Secretário de Administração Leo Oss, Secretário de Obras Antonio Charbel, Coordenadora de Atenção Básica Jaqueline Almeida, Procuradores do município Elton e luiza Moitinho e enfermeira da unidade Rose.

Durante o evento foi registrada a presença dos secretários Selmides Bida – Governo, José Ferreira – Educação, Renato Carminati – Financias, Ivan Favarato Filho – Agricultura, profissionais de saúde e população. A solenidade teve restrição de público seguindo as recomendações de saúde evitando a propagação do vírus.

Representando a família a palavra foi fraqueada ao filho do homenageado Gustavo Paixão, emocionado agradeceu a todos pela homenagem ao seu pai. Gustavo destacou a grande referência paterna que muito dedicou-se pela população itamarajuense, “agradeço a todos pelo gesto de carinho, afeto, amizade e respeito a Dr Orlandino, uma das coisas que ele capacidade de fazer foi exercer a profissão de dedicação ao povo salvando vidas, não há palavras para agradecer a todos que compõe administração do município e integram esse importante papel de gestor, entregando uma obra com máxima qualidade e se preocupa com a comunidade, isso transpõe um papel de gestão e reflete no sentimento de um ser humano competente e disposto a fazer o bem”, encerrou.

Em seguida o Secretário de Obras Toninho, destacou o empenho de toda a gestão em transformar o cenário do município, construindo uma cidade cada vez melhor. Toninho destacou a justa homenagem ao homem que construiu uma história de Itamaraju, para os itamarajuenses e pediu a comunidade que cuidem com muito carinho do patrimônio empregado proporcionando dignidade a população.

A Coordenadora de Atenção Básica Jaqueline Almeida, agradeceu a equipe que integra a unidade e destacou a importância do atendimento humanizado a população integrando a gestão e comunidade.

Representando a comunidade a moradora a Srª Gessenita Neves, residente há mais de 30 anos no bairro relembrou das inúmeras dificuldades vivenciadas no passado por todos os moradores, emocionada agradeceu por poder contemplar a concretização de um sonho antigo de todos em poder contar com a unidade própria de saúde, “Moro aqui próximo e estou feliz com a inauguração desta nova UBS, isso mostra que a prefeitura tem priorizado o cidadão”, disse.

Representando o gestor municipal O Secretário de Administração Leo Oss, emocionado enfatizou a história que foi construída pelo saudoso Dr Orlandino, destacou que com a gestão atual não tem sido diferente, “não é só entregando a unidade de saúde que se faz saúde é investindo em pavimentação de ruas, construção de maternidade, promovendo melhorias no hospital, construindo praças, investindo na merenda escolar, na educação, no esporte e cuidando de nossa gente”, finalizando fez um pedido ao médico da unidade Dr Sandro Alberto, que siga o exemplo da figura homenageada e assim como da gestão atual e continue amando e cuidando das pessoas trilhando o caminho do coração, nada adianta ter uma estrutura boa se não tiver o cuidado as pessoas, “amar é cuidar”, encerrou.

O Secretário de Saúde Luiz Fabio, disse que é satisfatório cumprir a missão de melhorar a saúde pública do município. “Entregando uma Unidade Básica de Saúde como esta estamos mudando a vida das pessoas, que passam a ter acesso à saúde de qualidade, com estrutura e profissionais preparados para proporcionar diagnósticos precoces e prevenção para evitar problemas desagradáveis no futuro.

Não tenho dúvidas de que com tantas obras Itamaraju, desponta como referência em saúde e gestão, nossa gestão tem priorizado a ampliação do acesso à saúde de qualidade e prova disso tem sido a entrega de novas UBS, ainda no ano corrente vamos entregar outra unidade básica no Distrito de Piragi, somente com uma boa gestão e zelo pelo dinheiro público que é possível inaugurar tantas obras em benefício da população”, disse o secretário.

Em seguida foi descerrada a placa inaugural e a população conheceu as modernas instalações da Unidade Básica de Saúde.

Homenageado

A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO CRISTO REDENTOR, TRAZ CONSIGO O NOME DE DOUTOR ORLANDINO LOPES DA PAIXÃO, Ele que foi um médico da mão santa, um político que olhava primeiro para os menos favorecidos, um cidadão dócil, um marido companheiro, um pai carinhoso, um avô apaixonado, um homem do coração extraordinário, um ser humano comprometido e que partiu para eternidade aos 82 anos no dia 24 de março de 2020, deixando um legado histórico e material ao município que tão bem o acolheu.

O médico Orlandino Lopes da Paixão nasceu no dia 29 de outubro de 1937 na cidade de Salinas das Margaridas Bahia. Formado em medicina pela Universidade Federal da Bahia no ano de 1963, o jovem Orlandino chega em Itamaraju para atuar como médico em 1965, quatro anos após a emancipação político administrativa do município.

Em 1967 se casa com uma filha da cidade, a bela jovem Ana Margarida, com quem passou 53 anos de união e juntos tiveram dois filhos, Gustavo e Grabiel Paixão e ainda dois netos, Pedro e Davi.

Doutor Orlandino, se tornou a maior referência médica da sua época em Itamaraju e se tornou um clínico geral bem-sucedido pelo apreço e amor que seus clientes e pacientes carregavam de seu carisma e percepção clínica. Ele atuou como médico até os 80 anos, carregando consigo o título de um dos mais conceituados do município e um dos mais preferidos da população.

Era clínico geral e obstetra e ao longo da sua vida como médico realizou mais de 10 mil partos. Quando prefeito Dr Orlandino desenvolveu medidas indispensáveis para o incremento da força produtiva do território com políticas de valorização ao homem do campo, proteção dos direitos da pessoa humana, construiu políticas de segurança pública, desenvolveu projetos voltados para o dia a dia das pessoas, sobretudo, os mais pobres. Foi um político que tinha muito zelo e proximidade com o povo, apresentava soluções e esperança.

Por | Ascom