UPA de Prado suspende atendimento para desinfecção

O processo de desinfecção está marcado para esta segunda-feira (01/06). Em razão disso, A Secretaria Municipal de Saúde comunica que os atendimentos de urgência e emergência, excepcionalmente, nesse dia, serão prestados na UBS 01, localizada no centro da cidade.

A ação de combate a disseminação do novo coronavírus ocorre após uma parte da equipe ser afastada das atividades, em decorrência do atendimento à um paciente confirmado com a COVID-19.

Segundo o Secretário de Saúde, Carlos Roberto de Medeiros (conhecido como ‘Cacau’), “os pacientes em busca de atendimentos fora daqueles enquadrados como urgência e emergência deverão procurar a unidade básica de saúde mais próxima de sua residência”, afirmou.

A Prefeita do Prado, Mayra Brito, “reforça a necessidade de a população seguir todas as orientações recomendadas pelo Ministério da Saúde”, disse.

Por | PrefeituradePrado