UTILIDADE PÚBLICA | Coelba oferece parcelamento da conta no cartão de crédito

A opção de quitação da fatura tem a finalidade de ajudar os clientes a não acumular faturas de energia, diante do atual contexto provocado pela pandemia da Covid-19. Concessionária reforça a importância do cadastro da conta por e-mail.

O acúmulo de contas pode prejudicar a saúde financeira de muitas pessoas, por isso, para facilitar a vida dos clientes, a Coelba possibilita o parcelamento da conta de energia elétrica em até 12 vezes no cartão de crédito. A modalidade permite, ainda, a quitação em uma única vez à vista, sem juros.

O pagamento pode ser efetuado por meio do site da empresa, assegurando mais comodidade aos consumidores. Na nova facilidade de quitação são aceitos os cartões das bandeiras Master, Visa, Hiper, Elo e Amex. A transação foi possível a partir de uma parceria da Coelba com a Flexpag, empresa especializada em pagamento por meio de cartões de crédito e débito.

Para aderir ao parcelamento, a Coelba orienta o seguinte passo a passo:

– No site (www.coelba.com.br) selecione a opção “Pagar com cartão de crédito”; – O cliente deverá inserir os dados do cartão de crédito, selecionar a quantidade de parcelas desejadas e clicar em ‘Pagar com cartão’; – Ao selecionar a quantidade de parcelas, é possível visualizar o valor das parcelas e o total com a inclusão da taxa de juros do cartão.

As novas determinações da Aneel são temporárias e não representam isenção do pagamento da fatura de energia. Os clientes que não honrarem seus compromissos financeiros estão sujeitos a incidência de juros e multa por atraso.

Para facilitar o recebimento e pagamento das contas e contribuir para a saúde de todos, a empresa orienta seus clientes a cadastrarem a conta por e-mail e atualizarem os dados (principalmente e-mail e telefone celular), por meio dos canais online www.coelba.com.br ou do aplicativo no smartphone ou tablet. Adicionalmente, para trazer facilidade e agilidade, a Coelba também disponibiliza aos clientes diversos canais de pagamento, tais como internet banking e débito automático. Em caso de dúvidas, o cliente pode entrar em contato pelos demais canais de relacionamento da Coelba. Acionando a concessionária, diretamente por meio do WhatsApp, através do número (71) 3370-6350 (ou a partir da leitura do QR Code abaixo), o cliente poderá contar com fácil direcionamento a mais de 50 serviços que podem ser resolvidos sem a necessidade de ir até uma loja de atendimento. Além disso, o cliente também pode comunicar interrupções de energia via mensagem no aplicativo, enviando o número da conta contrato, agilizando a realização do serviço.

Também como forma de prevenção, a concessionária restringiu o atendimento presencial apenas aos serviços de Ligação Nova, Alteração de Titularidade, Religação, Negociação de Débitos e Entrega de Projetos.

A distribuidora segue colocando à disposição dos clientes seus demais canais digitais:

Agência Virtual www.coelba.com.br