Vacina contra a Covid-19 da Jansen-Cilag será mais uma a ser testada na Bahia

Mais uma vacina contra a Covid-19 será testada na Bahia. Trata-se do imunizante que está sendo produzido pela farmacêutica Jansen-Cilag, em parceria firmada entre Estados Unidos (EUA) e Bélgica. A informação foi revelada pelo jornal Correio*. O produto encontra-se na terceira fase de testes, que é feita em larga escala.

De acordo com a publicação, cerca de mil voluntários participarão dos estudos na Bahia. Também receberão os testes os estados de Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. Mais de 60 mil pessoas serão submetidas à pesquisa ao redor do mundo.

O recrutamento inicia-se nesta segunda-feira (21). Por aqui, os testes serão conduzidos pelo Complexo Hospitalar Universitário Professor Edgard Santos (Hupes), da Universidade federal da Bahia. Inicialmente, segundo o coordenador do estudo e médico Carlos Brites, os candidatos devem ter mais de 18 anos e não apresentarem nenhuma comorbidade.

As pré-inscrições serão feitas com o envio de nome, contato, idade e informação sobre possíveis doenças crônicas para o email [email protected]

Essa é a terceira vacina a ser testada no Hupes. Estão sendo estudadas na Bahia a das empresas BioNTech e Pfizer e a produzida pela Universidade de Oxford em parceria com o laboratório AstraZeneca.

