ITAMARAJU | Vagas de emprego, empresa procura profissionais

Empresa [Multimarcas], tem a necessidade de preencher vagas de emprego e volta anunciar a procura por profissionais.

Atuando na região por décadas, possuí uma filial na cidade de Itamaraju, que está localizada na Rua presidente Kennedy, nº 34 no centro.

Neste período de PANDEMIA a empresa busca contratar 1 profissional para desenvolver o cargo de Supervisor de Vendas esse profissional deve ter experiência com gerenciamento e treinamento de equipes de vendas além de criatividade e didática.

Para vaga de vendedor 4 vagas estão em aberto com ou sem experiência porém existe a preferência por pessoas com idade entre 18 e 27 anos, interessados poderão obter mais informações no endereço acima listado ou telefone (73) 3294-1327, ou enviar seu currículo para o e-mail [email protected]