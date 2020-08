Veracel Celulose apoia “Festival da Resistência Indígena”

A Veracel Celulose, indústria que atua na região da Costa do Descobrimento, no Sul da Bahia, convida a todos para assistirem ao festival da comunidade indígena pataxó ARAGWAKSÃ, que significa lugar sagrado de grande conquista.

O evento ocorre hoje (31) e amanhã (1º de agosto). Para segurança das comunidades, o tradicional encontro, que chega à sua 22ª edição, será fechado ao público e transmitido pela internet, via live no Facebook do Instituto Pataxó de Etnoturismo.

O festival, que representa a luta da comunidade indígena pataxó Reserva da Jaqueira, tem por objetivo o fortalecimento da cultura por meio de danças e cantos, rituais sagrados, batismo, orações e com a presença de anciãos, jovens e lideranças. Na programação deste ano, está prevista uma live com Arany Santana, Secretária de Cultura do Estado da Bahia, lideranças pataxós e parceiros.

No ano passado, realizamos uma grande festividade onde passaram mais de mil pessoas durante os dias do evento. Neste ano, por conta da pandemia da Covid-19, não arriscaremos as nossas comunidades e, para não cancelarmos o evento, que representa uma conquista para a luta pataxó, tivemos muita coragem para transformá-lo em 100% online.

Dessa maneira, o ARAGWAKSÃ será feito, presencialmente, apenas com a comunidade pataxó da Reserva Pataxó da Jaqueira e os convidados, assim como todo o púbico, poderá acompanhar todo o encontro através da internet, em tempo real, via live no Facebook, afirma Eunice Britto, diretora da Etno Consultoria, que realiza, junto à Veracel Celulose, um trabalho na região.

Para este ano, realizaremos oresú, nossas orações sagradas, para que possamos fortalecer nossas espiritualidades e agradecer pela vida, para que tudo isso passe logo. Também faremos uma reflexão com o tema Resistência da Espiritualidade Indígena, diante do cenário atual de pandemia.

Nosso objetivo é transmitir boas vibrações para as pessoas e dizer que, juntos, passaremos por toda essa grande dificuldade. Com nossos canticos de amor, esperança e paz para ajudar quem mais precisa”, afirma Syratã Pataxó, cacique da aldeira Reserva Pataxó da Jaqueira.

A Aldeia da Reserva da Jaqueira está localizada em uma área de 827 hectares, onde vivem 34 famílias. A comunidade desenvolve trabalhos de etnoturismo sustentável, de preservação do meio ambiente e atividades culturais, gerenciadas pelo Instituto Pataxó de Etnoturismo.

Diante dessa situação, montamos nosso planejamento com uma programação diferente de todos os anos anteriores. Nesta edição, vamos fortalecer o nosso projeto de etnoturismo, que envolve a cultura ambiental e social da nossa comunidade pataxó.

Também já estamos nos preparando para o Aragwaksã do próximo ano, e será um grande encontro, temos certeza, afirma Juari Braz Bomfim, presidente do Instituto Pataxó de Etnoturismo e secratário de assuntos indígena do município de Santa Cruz Cabralia.

Para 2021, os organizadores do evento buscam fortalecer as parcerias, com o objetivo de planejar uma grande festa. “Dias melhores virão. Com eles, queremos que muitas pessoas possam se preparar para vir conhecer nossa comunidade, sentir de perto nossa cultura e espiritualidade e a natureza que nos cerca. Queremos passar para o mundo que precisamos nos unir, cada vez mais.

Nossas passagens na Terra são rápidas, por isso devemos aproveitar ao máximo para ajudar”, complementa o cacique pataxó.

Para Renato Carneiro Filho, diretor de Sustentabilidade e Relações Corporativas da Veracel Celulose, é de suma relevância o apoio e a contribuição de todos para que o evento siga no calendário anualmente, como referência da resistência pataxó e indígena. “Esse evento não é apenas local, é nacional. Como brasileiros, precisamos conhecer a cultura de nossos ancestrais e valorizar as pessoas com um propósito verdadeiro e maior: de pertencimento ao nosso país.

Contamos com a participação de todos neste ano, de suas casas. Essa causa é humana e nacional”, reforça o diretor da Veracel, empresa que apoia o evento há 11 anos.

AGENDA – ARAGWAKSÃ PATAXÓ 2020

Dia 31 de julho (sexta-feira)

11h – Confraternização com as famílias

12h – Oração de Agradecimento

13h – Almoço

14h – Live com os parceiros da Jaqueira

17h – Fogueira com contos e histórias

18h – Awê Sagrado

Dia 1º de agosto (sábado)

8h – Café-da-manhã

09h – Awê de abertura (live)

10h – Batismo

12h – Almoço

14h – Palestra sobre o Aragwaksã

16h – Grande Awê final

Atuação da Veracel durante a pandemia Covid-19. Desde o início da pandemia, a Veracel engajou um grupo de parceiros que inclui outras empresas, autoridades, universidades e organizações sociais e estabeleceu um conjunto de medidas para apoiar a sociedade no combate à pandemia. Essas ações externas estão voltadas para as comunidades, especialmente as mais vulneráveis, da área de atuação da empresa e fazem parte do cuidado da Veracel com a região onde atua, a Costa do Descobrimento, na Bahia, além de abranger também outras regiões do estado.

Entre as ações já realizadas estão as doações de 216.484 EPIs (equipamentos de proteção individual), como máscaras e luvas; 3.540 cestas básicas; e 49 mil litros de água tratada com hipoclorito de sódio. Além disso, em parceria com a Suzano, a Veracel contribuiu para a construção de um hospital de campanha em Teixeira de Freitas (BA), com a doação de 20 respiradores. O hospital foi inaugurado em 13 de junho e é administrado pelo governo do estado.

A Veracel promove ainda uma maior conscientização sobre a prevenção contra o coronavírus. Para isso, reforçou a comunicação com seus colaboradores, parceiros e comunidade para orientar sobre os cuidados necessários. Além de focar nas informações sobre medidas preventivas e de apoio para o público interno, a companhia tem utilizado anúncios nas rádios e jornais locais e também seus espaços nas redes sociais, entre outros meios, para orientar a comunidade sobre como se proteger.

Outras iniciativas de apoio estão em desenvolvimento pela empresa, que seguirá contribuindo com a comunidade no combate aos impactos trazidos pelo novo coronavírus.

A companhia foi uma das pioneiras do setor a alterar as rotinas de trabalho, contemplando todas as áreas da empresa. Vale destacar que o setor de celulose, por seu papel fundamental no combate aos efeitos da disseminação da Covid-19, segue operando durante a quarentena. As iniciativas implementadas têm por objetivo apoiar, orientar e engajar os colaboradores nesse período e estão inseridas dentro de um conjunto integrado de ações da Veracel.

Sobre a Veracel Celulose

Fundada em 1991, com início da produção de celulose em 2005, a Veracel Celulose é fruto da parceria entre duas empresas grandes no setor de celulose e papel em âmbito internacional: a brasileira Suzano e a sueco-finlandesa Stora Enso, que compartilham o controle acionário da companhia, detendo, cada uma, 50% das ações. Localizada em Eunápolis, no Sul da Bahia, a companhia integra operações florestais, industriais e de logística em 11 municípios da região. Com uma produção anual média de 1,1 milhão de toneladas, a empresa gera 3.191 empregos próprios

e de terceiros.

A Veracel Celulose tem compromisso com as pessoas – colaboradores, parceiros e comunidades. A empresa busca sempre contribuir com a qualidade de vida regional, a partir do apoio e do desenvolvimento de ações culturais, sociais econômicas que beneficiam a região. Além disso, a preocupação com a conservação ambiental faz parte da agenda de sustentabilidade da companhia.