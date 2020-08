Veracel Celulose divulga edital para contratação de Analista de Negócios TI Pleno – Coordenação de Sistemas TI

Vaga: Analista de Negócios TI Pleno – Coordenação de Sistemas TI

REQUISITOS:

Ensino Superior Completo, preferencialmente em áreas de Tecnologia da Informação ou correlatas, Engenharia de Controle e Automação ou Engenharia Elétrica;

Inglês intermediário;

Sólidos conhecimentos em Sistemas Industriais;

Vivência em relacionamento com usuário, no desenvolvimento e manutenção de sistemas de TI – Tecnologia da Informação, bem como gestão de projetos e suporte a estes sistemas;

Conhecimento em Banco de Dados e Ferramentas de BI;

Necessário domínio do Pacote Office;

Desejável conhecimento em Automação, Otimização e Automação de Processos;

Desejável conhecimento em Processo de Produção de Celulose.

Os interessados à vaga devem cadastrar currículo até o dia 30/08/2020, acessando www.vagas.com.br/veracel. Localize a opção “Conheça as nossas vagas” – Clique no título da vaga para ter acesso às informações detalhadas e como candidatar-se. Depois, clique em “Candidatura”. A candidatura à vaga só é possível após o cadastro das informações no site.

A Veracel é uma empresa que se preocupa com a inclusão. Todas as vagas também são destinadas a candidatos com deficiências.

Fonte | AscomVeracel