Veracel Celulose divulga edital para contratação de:

Auxiliar de Pesquisa Florestal I – Coordenação de Manejo Florestal

REQUISITOS:

Ensino médio completo;

Conhecimento básico do Pacote Office (Word, Excel, PowerPoint e Outlook);

Vivência em atividades de laboratório é fator diferencial.

Os interessados à vaga devem cadastrar currículo até o dia 07/09/2020, acessando www.vagas.com.br/veracel. Localize a opção “Conheça as nossas vagas” – Clique no título da vaga para ter acesso às informações detalhadas e como candidatar-se. Depois, clique em “Candidatura”. A candidatura à vaga só é possível após o cadastro das informações no site.

A Veracel é uma empresa que se preocupa com a inclusão. Todas as vagas também são destinadas a candidatos com deficiências.

Por | AscomVeracel