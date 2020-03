Veracel Celulose divulga edital para contratação

Assistente Administrativo II – Coordenação Custo Orçamento

REQUISITOS:

Ensino médio completo ou superior cursando;

Vivência em rotinas administrativas, elaboração de relatórios, arquivamento e controle de documentos e registros, programações, atendimento a clientes internos/externos;

Conhecimento Intermediário do Pacote Office: Word, PowerPoint e Outlook;

Desejável Conhecimento avançado em EXCEL;

Desejável conhecimento em Power BI.

Conhecimento no Sistema SAP será um diferencial;

Conhecimento do sistema Prophix será um diferencial.

Os interessados às vagas devem cadastrar currículo até o dia 21/03/2020, acessando www.vagas.com.br/veracel. Localize a opção “Conheça as nossas vagas” – Clique no título da vaga para ter acesso às informações detalhadas e como candidatar-se. Depois, clique em “Candidatura”. A candidatura à vaga só é possível após o cadastro das informações no site.

A Veracel é uma empresa que se preocupa com a inclusão. Todas as vagas também são destinadas a candidatos com deficiências.