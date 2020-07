Veracel Celulose está entre as Melhores Empresas para Trabalhar na Bahia

A Veracel Celulose, indústria que atua na região da Costa do Descobrimento, no Sul da Bahia, é uma das Melhores Empresas para Trabalhar do estado da Bahia. O ranking, elaborado pela Great Place To Work (GPTW), consultoria global que avalia e certifica ambientes de trabalho em mais de 60 países, foi divulgado hoje. A Veracel figura na 9ª

posição.

Pelo sétimo ano, o ranking estadual do GPTW identificou 10 organizações que trabalham para desenvolver excelentes locais de trabalho. Ao todo, 45 inscritas concorreram à premiação. A metodologia de análise inclui uma fase quantitativa, em que os colaboradores respondem a um questionário, e uma avaliação de práticas adotadas pelas empresas.

De acordo com Dienane Brandão, gerente de Desenvolvimento Humano e Organizacional da Veracel Celulose, a pesquisa demonstra o resultado de práticas que a GPTW chama de culturais e que embasam o cuidado da Veracel com seus colaboradores, como diálogo aberto, foco no desenvolvimento constante dos colaboradores e, principalmente, respeito.

“Muitas das ações que realizamos na Veracel fortalecem essas práticas, como o nosso canal de atendimento emocional, chamado Conte Comigo; a adoção do home office para os colaboradores do administrativo, que já havia começado antes da pandemia e, desde março, está sendo adotado por 100% do pessoal desse setor; a implementação de um processo de desenvolvimento que chamamos de Ciclo de Gente; e a realização de muitos eventos a distância que estimulamos nesse período de isolamento social para manter vivo o diálogo interno, incluindo lives semanais do CEO para toda a empresa, encontro de executivos e happy hours online”, afirma

a gerente.

A empresa tem priorizado o diálogo, a transparência e a postura de estar abertos ao novo. “Quando as pessoas entendem o motivo de algo ser feito e o porquê de uma certa decisão, recebem esse fato de maneira muito mais positiva. Precisamos, cada vez mais, dar espaço para ouvir as pessoas, independentemente de cargo e função”, afirma Andreas Birmoser, diretor-presidente da Veracel Celulose.

O executivo ressalta que essa postura também cria vínculos de confiança. “Como líderes, precisamos entender que o mais importante é como manter esses laços e o bom relacionamento no longo prazo. Delegar e empoderar é mais importante do que nunca. Por isso, entendo que o papel do líder é retirar os obstáculos para que a equipe brilhe”, avalia Birmoser.

A nona posição neste ranking confirma que a empresa está seguindo no caminho certo. “Primeiramente, definimos o nosso propósito e a nossa ambição, frutos de um planejamento estratégico iniciado em 2018. Com isso definido, conseguimos enxergar o nosso jeito de ser, focando em comportamentos que gostaríamos de fomentar dentro da empresa. E também definimos os nossos grandes objetivos, que internamente chamamos de jornadas”, conta Dienane.

Entre as ações que se destacam dentro da companhia está o Ciclo de Gente, um processo um robusto de gestão e liderança, que visa a fomentar a cultura de dar e receber feedback em todos os níveis. “Para fazer isso de uma maneira estruturada, iniciamos treinando as pessoas.

A pesquisa do GPTW foi mais uma maneira de obtermos um feedback amplo e transparente, que

engajou as equipes e acelerou a nossa transformação”, comenta a gerente de DHO.

Desde o início do ano, a Veracel consolidou antigos programas e criou novos, como o primeiro Encontro Virtual com os Executivos. O evento contou com 80 pessoas e teve por objetivo compartilhar conhecimentos e experiências, além de aproximar as pessoas, ainda mais, durante a quarentena.

Esse encontro, de acordo com a especialista do DHO, sempre ocorreu de forma presencial, com duração de oito horas. Agora, por conta da Covid-19, passou a ser online e foi divivido em vários encontros.

“Tudo foi pensado para garantir interação para 100% do time, que estava distribuído em várias cidades da região e em outros estados. Para engajá-los ainda mais, enviamos um kit para cada participante do evento, com itens para o coffee break e para as atividades que ocorreriam durante o encontro”, conta Dienane.

Para o diretor-presidente, essa e muitas outras ações que são realizadas na Veracel, voltadas para os colaboradores, estão conectadas com o planejamento estratégico e com o propósito da empresa de ser responsável, inspirar as pessoas e valorizar a vida.

“A união, a transparência e o compromisso com as pessoas é essencial, sempre. Mais do que nunca, as organizações precisam realmente colocar as pessoas no centro, como o ativo mais importante que têm. Isso precisa sair do discurso e ser percebido por todos na prática, a partir da alta liderança, por meio de ações e comportamentos novos. Várias iniciativas, além dessa, precisam ocorrer em sincronia para que se possa mudar uma cultura, somando a comunicação mais intensa, aberta e transparente”, finaliza Birmoser.

Resultados da pesquisa GPTW

Ao todo, o levantamento avaliou 45 empresas. Nos dois últimos anos, a companhia já havia conquistado a certificação GPTW, um selo de qualidade com uma análise apurada sobre o nível de satisfação dos funcionários. Neste ano, o ranking foi divulgado com exclusividade pelo jornal CORREIO em toda a Bahia.

De acordo com o diagnóstico do clima organizacional da GPTW, o índice de satisfação dos colaboradores da Veracel evoluiu de 83% em 2018 para 89% em 2019. O acompanhamento dos resultados é feito de perto pela equipe de Desenvolvimento Humano e Organizacional (DHO) e também por toda liderança da companhia. A Veracel conta com mais de 3 mil colaboradores, sendo 732 próprios e 2.459 tercerizados.

Atuação durante a pandemia Covid-19

Desde o início da pandemia, a atuação da Veracel também se destaca pela agilidade e pela eficiência em orientar e proteger os colaboradores. A companhia foi uma das pioneiras do setor a alterar as rotinas de trabalho, contemplando todas as áreas da empresa. Vale destacar que o setor de celulose, por seu papel fundamental no combate aos efeitos da disseminação da Covid-19, segue operando durante a quarentena.

As iniciativas implementadas têm por objetivo apoiar, orientar e engajar os colaboradores nesse período e estão inseridas dentro de um conjunto integrado de ações da Veracel. A companhia engajou ainda um grupo de parceiros que inclui outras empresas, autoridades, universidades e organizações sociais e estabeleceu um conjunto de medidas para apoiar a sociedade no combate à pandemia. Essas ações externas estão voltadas para as comunidades, especialmente as mais vulneráveis, da área de atuação da empresa e fazem parte do cuidado da Veracel com a região onde atua, a Costa do Descobrimento, na Bahia, além de abranger também

outras regiões do estado.

A Veracel está promovendo ainda uma maior conscientização sobre a prevenção contra o coronavírus. Para isso, reforçou a comunicação com seus colaboradores, parceiros e comunidade para orientar sobre os cuidados necessários. Além de focar nas informações sobre medidas preventivas e de apoio para o público interno, a companhia tem utilizado anúncios nas rádios e jornais locais e também seus espaços nas redes sociais, entre outros meios, para orientar a comunidade sobre como se proteger.

Outras iniciativas de apoio estão em desenvolvimento pela empresa, que seguirá contribuindo com a comunidade no combate aos impactos trazidos pelo novo coronavírus.

Sobre a Veracel Celulose

Fundada em 1991, com início da produção de celulose em 2005, a Veracel Celulose é fruto da parceria entre duas empresas grandes no setor de celulose e papel em âmbito internacional: a brasileira Suzano e a sueco-finlandesa Stora Enso, que compartilham o controle acionário da companhia, detendo, cada uma, 50% das ações. Localizada em Eunápolis, no Sul da Bahia, a companhia integra operações florestais, industriais e de logística em 11 municípios da região. Com uma produção anual média de 1,1 milhão de toneladas, a empresa gera 3.191 empregos próprios e de terceiros.

A Veracel Celulose tem compromisso com as pessoas – colaboradores, parceiros e comunidades. A empresa busca sempre contribuir com a qualidade de vida regional, a partir do apoio e do desenvolvimento de ações culturais, sociais econômicas que beneficiam a região. Além disso, a preocupação com a conservação ambiental faz parte da agenda de sustentabilidade da companhia.