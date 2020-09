Veracel Celulose faz sua melhor Parada Geral

A Parada Geral (PG) da Veracel, indústria que atua na região da Costa do Descobrimento (BA), realizada de 19 a 29 de agosto, apresentou resultados superiores em relação às edições anteriores sob diferentes aspectos, caracterizando-se como uma das melhores PG já realizadas pela empresa.

A Parada é uma ação de manutenção preventiva periódica e obrigatória para as indústrias e tem como foco a segurança dos processos produtivos e, principalmente, das pessoas.

Na edição desse ano, realizada em meio à pandemia do novo coronavírus, foram adotados novos procedimentos no planejamento, para mitigação de riscos – em especial em relação aos protocolos de prevenção contra a Covid-19 – e de informação e orientação para todas as pessoas envolvidas, tanto os colaboradores próprios e terceiros envolvidos, quanto os parceiros externos e a comunidade local.

“Implementamos diversas medidas novas para que tudo pudesse ser realizado de maneira altamente segura em todos os sentidos, começando com o cuidado com a saúde dos nossos trabalhadores”, afirma Ari Medeiros, diretor industrial da Veracel.

Inicialmente, a PG estava programada para maio, mas foi adiada para agosto, diante dos níveis de contaminação pela Covid-19 e da necessidade do isolamento social. Foi formado um comitê multidisciplinar para replanejar a ação, que começou a atuar três meses antes da Parada.

Uma das novidades implementadas foi que, pela primeira vez, a PG da Veracel contou com 100% de profissionais brasileiros atuando em diversas funções. O objetivo inicial foi evitar a circulação de pessoas de outros países, como precaução contra a disseminação da Covid-19, e o resultado foi positivo.

Foi definida também a redução do pessoal envolvido. Inicialmente, estava prevista a participação 2.400 pessoas, mas o número final caiu para pouco mais de mil e quatrocentos trabalhadores temporários. Desses 30%, eram de regiões próximas à Veracel, cooperando com a movimentação da economia local. “Esse é um fato que é ainda mais importante no atual período, com o desemprego em alta”, comenta o diretor industrial.

Todos os profissionais temporários foram recebidos com medidas de segurança e de saúde, com protocolos para prevenção específico para Covid-19 estabelecidos com ações para avaliação médica (testes e anamnese), medidas sanitárias para transporte, hospedagem, higienização, cumprimento do distanciamento social e uso de

Equipamentos de Proteção Individual. Além disso, os trabalhadores também participaram das campanhas de conscientização das melhores práticas de segurança e entendimento do protocolo de prevenção. Esses fatores possibilitaram que os dez dias da efetivação da parada fossem um exemplo positivo de gestão operacional e de pessoas em um dos momentos mais desafiadores da história do país (e do mundo).

“A organização e o planejamento foram essenciais para o sucesso da execução de toda a nossa PG. A execução por todas as áreas (Equipes Veracel e de empresas parceiras, em especial, a ANDRITZ) e comunicação antecipada e de esclarecimento junto aos diferentes públicos foram os pontos fortes do processo”, destaca Medeiros. O que era um desafio gerou oportunidades e uma nova maneira de trabalho para a empresa.

Entre outras ações realizadas, a PG 2020 contou com: locais de descanso cobertos, com normas e recursos de distanciamento social; distribuição de marmitas individuais para os trabalhadores evitarem aglomerações nos refeitórios; criação de mais dois pontos para a alimentação; e distribuição dos trabalhadores hospedados, em quartos individuais em pousadas e hotéis nas cidades de Eunápolis, Belmonte, Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália, Itagimirim e Itapebi. Todos estabelecimentos adotaram protocolos de segurança e de saúde.

Um ótimo resultado dessa PG é o zero acidente de trabalho com afastamento. “Para nós, segurança no trabalho é um valor e o fato de não ter ocorrido acidente com afastamento em 10 dias de manutenção deve ser valorizado”, comenta.

A Parada Geral 2020 é um exemplo de inovação e superação no jeito de execução dos processos da empresa, mantendo seu compromisso essencial com as pessoas e o cumprimento do seu propósito.

Sobre a Veracel Celulose

Fundada em 1991, com início da produção de celulose em 2005, a Veracel Celulose é fruto da parceria entre duas grandes organizações do setor de celulose e papel em âmbito internacional: a brasileira Suzano e a sueco-finlandesa Stora Enso, que compartilham o controle acionário da empresa, detendo, cada uma, 50% das ações.

Localizada em Eunápolis, no Sul da Bahia, a companhia integra operações florestais, industriais e de logística em 11 municípios da região. Com uma produção anual média de 1,1 milhão de toneladas, a empresa gera 3.191 empregos próprios e de terceiros.

A Veracel Celulose tem como valor o compromisso com as pessoas – colaboradores, parceiros e comunidades. A empresa busca sempre contribuir com a qualidade de vida regional, a partir do apoio e do desenvolvimento de ações socioeconômicas e culturais que beneficiam a região. Além disso, a preocupação com a conservação ambiental faz parte da agenda de sustentabilidade da companhia. Para saber mais sobre a Veracel acesse www.veracel.com.br.

Por | Ascom