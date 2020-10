Veracel divulga edital para contratação Assistente de Pesquisa Florestal

Assistente de Pesquisa Florestal – Coordenação de Melhoramento Genético

REQUISITOS:

Formação Superior Cursando em Engenharia Florestal, Agronomia, Biologia, Gestão Ambiental, Engenharia Ambiental e afins.;

Vivência na organização de informações coletadas em experimentos de Campo ou Viveiro, bem como manter arquivos técnicos e de segurança atualizados;

Vivência no Processo de Produção de Mudas será considerado fator diferencial;

CNH – Carteira Nacional de Habilitação (Categoria B);

Conhecimento do Pacote Office (Word, Excel – Nível Avançado, PowerPoint e Outlook).

Os interessados à vaga devem cadastrar currículo até o dia 10/10/2020, acessando www.vagas.com.br/veracel. Localize a opção “Conheça as nossas vagas” – Clique no título da vaga para ter acesso às informações detalhadas e como candidatar-se. Depois, clique em “Candidatura”. A candidatura à vaga só é possível após o cadastro das informações no site.