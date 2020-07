Veracel investe em inovação para melhorias nos processos logísticos

A Veracel Celulose, indústria que atua na região da Costa do Descobrimento, no Sul da Bahia, investe em tecnologia para melhorar processos logísticos. A companhia conta com inovações, como a automatização dos processos de recepção de insumos e de envio de produtos acabados para o porto Terminal Marítimo de Belmonte – de onde os produtos são enviados, por barcaça, para o Porto de Aracruz (Portocel).

O objetivo é aprimorar toda a logística do processo produtivo da empresa, com maior segurança e agilidade, aumentando a organização do fluxo de trabalho e auxiliando condutores e caminhoneiros na rotina de transporte de materiais.

Entre as inovações implementadas, neste ano, está o sistema de RFID (acrônimo para Radio-Frequency IDentification ou, em português, Identificação por Rádio Frequência). Esse sistema está em fase de testes pela Veracel no deslocamento dos produtos acabados – desde a saída da fábrica até o porto.

Com o mecanismo, o dispositivo de leitura detecta e monitora o caminhão, comunicando-se automaticamente com os sensores das portarias, da fábrica e do porto, que anunciam a chegada e a saída dos veículos, trazendo assim maior segurança, facilitando o processo e diminuindo o tempo de espera do caminhoneiro.

Também foi implementado um sistema de monitoramento via satélite, realizado pela empresa Creare – o procedimento é feito no transporte da celulose. Outro recurso novo é a utilização de câmeras dentro das cabines dos caminhoneiros, reforçando a segurança dos profissionais em suas viagens.

Essa ferramenta possibilita que possíveis manobras não comuns na condução, estado de sonolência e roubos de cargas sejam detectados. Um alarme dá sinal na torre de controle, que, imediatamente, entra em contato com o condutor para auxiliá-lo e protegê-lo desses riscos.

De acordo com Marlon Santos Sousa, coordenador de logística da Veracel Celulose, a inovação se realiza também com as evoluções e a integração de todos os sistemas implementados. “Esta é uma importante conquista para toda a dinâmica da empresa.

Com os sistemas integrados, que conversam entre si, agilizam e trazem uma rentabilidade maior para o processo, melhorando assim a performance operacional, além de proporcionar maior segurança aos colaboradores”, menciona Sousa.

Para Flávia Silva, gerente de Suprimentos e Logítica da Veracel Celulose, a automatização dos processos logísticos, por reforçar o cuidado e a segurança com os colaboradores, está alinhada com o propósito da empresa de ser responsável, e valorizar a vida.

“Os novos procedimento aumentam a agilidade dos processos e por isso ganhamos mais tempo para atuar, de maneira mais assertiva e estratégica, em outras necessidades.

Assim podemos oferecer à nossa equipe atualizações e novas oportunidades de aprendizado. Aos poucos, vamos deixando para trás as atividades repetitivas e desenvolvemos novas habilidades, motivando e trazendo desafios ao nosso time e à Veracel. Isso é inovação na prática”, finaliza Flávia.

Sobre a Veracel Celulose

Fundada em 1991, com início da produção de celulose em 2005, a Veracel Celulose é fruto da parceria entre duas empresas grandes no setor de celulose e papel em âmbito internacional: a brasileira Suzano e a sueco-finlandesa Stora Enso, que compartilham o controle acionário da companhia, detendo, cada uma, 50% das ações. Localizada em Eunápolis, no Sul da Bahia, a companhia integra operações florestais, industriais e de logística em 11 municípios da região. Com uma produção anual média de 1,1 milhão de toneladas, a empresa gera 2.904 empregos próprios e de terceiros.

A Veracel Celulose tem compromisso com as pessoas – colaboradores, parceiros e comunidades. A empresa busca sempre contribuir com a qualidade de vida regional, a partir do apoio e do desenvolvimento de ações culturais, sociais econômicas que beneficiam a região. Além disso, a preocupação com a conservação ambiental faz parte da agenda de sustentabilidade da companhia.

Por | Veracel