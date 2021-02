VOTE | Você acredita que é hora de voltar às aulas presenciais?

Repleto de muitas incertezas e pouco vacinas disponibilizadas, para combater a atual pandemia. A população continua a vivenciar um 2021 carregado com as dificuldades herdadas do ano anterior.

As elevações de casos no Brasil, também totalizam quase 230 mil mortes, muita desinformação e vários dilemas.

No município de Itamaraju, nada é diferente, mesmo com o empenho dos gestores e equipes de saúde. No entanto, muitos pais questionam o retorno às aulas neste período.

Com base nesta situação formulamos uma enquete sobre o assunto, deixa sua opinião sobre o regresso as aulas.

Você acredita que é hora de voltar às aulas presenciais??