WhatsApp para Android adiciona 138 novos emojis

Nas últimas semanas o WhatsApp vem testando uma série de novos recursos através do Programa Beta da Google Play Store. Entre esses, podemos citar o uso do aplicativo em até quatro aparelhos ao mesmo tempo, mensagens que se apagam após sete dias, além da opção de silenciar grupos para sempre. A mais recente delas é a adição de 138 novos emojis para usar nas mensagens do app.

A atualização do aplicativo está na versão 2.20.197.6 (ante a v. 2.20.195.17 disponível até o fechamento desta matéria na Play Store) e não traz outras novidades além dessa. Abaixo você pode conferir as capturas de tela, reunidas pela equipe do WABetaInfo, com os novos emojis adicionados. Entre eles, temos alguns relacionados à acessibilidade e à inclusão, como o cadeirante e deficiente visual, por exemplo.

Os novos emojis já estão disponíveis?

Para começar a usar os novos emojis, existem duas opções. A primeira é ficar de olho na loja de aplicativos esperando que a atualização seja liberada nas próximas horas.

Já a segunda é se inscrever no Programa Beta da Google Play e se tornar um testador do aplicativo. Para os membros da nossa equipe, que fazem parte do programa beta do WhatsApp, os novos emojis já chegaram.

Fonte: WABetaInfo